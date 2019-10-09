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Babası tarafından işkence gören kız ile ilgili bakanlıktan açıklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada babası Muzaffer A.

İSTANBUL,(DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada babası Muzaffer A. tarafından şiddet gören Tuğba A. ve engelli annesinin durumu ile ilgili açıklama yapıldı. "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız." denildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

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