Babası tarafından öldürülen doktora hüzünlü veda

Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edilerek tabancayla öldürülen Doktor Gülnur Yılmaz(28), son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Babanın kızını annesini korumaya çalışarak yerini söylemediği için öldürdüğü öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Gülnur Yılmaz (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) hazırlanmak üzere dün Antalya’dan Balıkesir’e geldi. Eşiyle boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz (67), GPS cihazı takarak takip ettiği kızının otomobiline önce arkadan çarparak sürükleyerek yoldan çıkarmış, ardından annesini sorduğu kızını 11 el ateş ederek öldürmüştü.

Hayatını kaybeden Gülnur Y. için Narlıdere Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, genç kızın annesi Gülden Yılmaz, ağabeyi Doktor Kerem Yılmaz, yakınları ve arkadaşları katıldı.

“Açmamış gülüm benim, ne yaptı sana kızım”

Evladının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Gülden Yılmaz, “Ben seni öpmeye kıyamadım. Ne yaptı sana kızım. Yavrum, açmamış gülüm benim. Bitti mi annem herşey. Herşeyi bitirdin mi annem. Sevemeyeceksiniz bir daha kızımı, son bir kez daha sevin. Üstüne neler örtmüşler bakın” dedi.

Kızının fotoğrafını alıp öpen acılı anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kızın ağabeyi Göz Doktoru Kerem Yılmaz da annesiyle birlikte kardeşini yalnız bırakmadı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan ağabey Kerem Yılmaz, annesini teselli etmeye çalıştı.