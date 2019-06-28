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Babası tarafından öldürülen doktora hüzünlü veda

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edilerek tabancayla öldürülen Doktor Gülnur Yılmaz(28), son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Babası tarafından öldürülen doktora hüzünlü veda

Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edilerek tabancayla öldürülen Doktor Gülnur Yılmaz(28), son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Babanın kızını annesini korumaya çalışarak yerini söylemediği için öldürdüğü öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Gülnur Yılmaz (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) hazırlanmak üzere dün Antalya’dan Balıkesir’e geldi. Eşiyle boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz (67), GPS cihazı takarak takip ettiği kızının otomobiline önce arkadan çarparak sürükleyerek yoldan çıkarmış, ardından annesini sorduğu kızını 11 el ateş ederek öldürmüştü.
Hayatını kaybeden Gülnur Y. için Narlıdere Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, genç kızın annesi Gülden Yılmaz, ağabeyi Doktor Kerem Yılmaz, yakınları ve arkadaşları katıldı.

“Açmamış gülüm benim, ne yaptı sana kızım”
Evladının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Gülden Yılmaz, “Ben seni öpmeye kıyamadım. Ne yaptı sana kızım. Yavrum, açmamış gülüm benim. Bitti mi annem herşey. Herşeyi bitirdin mi annem. Sevemeyeceksiniz bir daha kızımı, son bir kez daha sevin. Üstüne neler örtmüşler bakın” dedi.
Kızının fotoğrafını alıp öpen acılı anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kızın ağabeyi Göz Doktoru Kerem Yılmaz da annesiyle birlikte kardeşini yalnız bırakmadı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan ağabey Kerem Yılmaz, annesini teselli etmeye çalıştı.

Annesini korumak için yerini söylemedi
17 yaşında Mustafa Ali Yılmaz ile evlenen ve boşanma davası açan anne Gülden Yılmaz, bir süredir eşinden ayrı yaşıyordu. Akdeniz Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Gülnur Yılmaz’ın annesini babasından korumak için yerini söylemediği ve annesine bakmak için hastanede sürekli nöbet tuttuğu öğrenildi. Genç kız annesine ‘Anne bana bir şey yapamaz’ dediği ve babasının kendisini öldürebileceğini düşünmediğini öğrenildi. Annesini ölümle tehdit eden baba Mustafa Ali Yılmaz’ın olay günü de annesinin yerini söylemediği ve annesini koruduğu için kızını öldürdüğü ifade edildi.

Yakınlarını son kez aramış
Öte yandan, genç kızın ölmeden önceki gün, akrabalarına, görüşemediği arkadaşlarına telefon açarak son kez sohbet ettiği öğrenildi.
Genç kızın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığında toprağa verildi.

Baba tutuklandı
Market işletmeciliği yapan baba Mustafa Ali Yılmaz ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, ’tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babası tarafından öldürülen doktora hüzünlü veda

Babası tarafından öldürülen doktora hüzünlü veda

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