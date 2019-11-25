HABER

Babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

Nihal A'nın cenazesi Bartın'da toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, emekli başkomiser Kemal A'nın, başından vurarak öldürdüğü kızı Nihal A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Nihal A'nın cenazesini almaya kardeşi ile aile yakınları geldi.

Üzgün oldukları gözlenen aile yakınları, herhangi bir açıklama yapmazken, cenazenin Bartın'a götürülerek yarın defnedileceği öğrenildi.

Zeyrek Mahallesi Gürgenoğlu Sokağı'ndaki evde emekli başkomiser Kemal A, psikolojik rahatsızlığı bulunan kızı Nihal A'yı (40) silahla başından yaralamıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nihal A. kurtarılamazken, polisi arayarak kızını vurduğu ihbarında bulunduğu öğrenilen Kemal A, olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınmıştı.

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Kırgızistan heyetine Sakarya’da mehteranlı karşılamaKırgızistan heyetine Sakarya’da mehteranlı karşılama
Yaya geçidinde otomobil çarpan çocuk yaralandıYaya geçidinde otomobil çarpan çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Babası tarafından öldürülen kızın cenazesi ATK'dan alındı emekli başkomiser olan Kemal A'nın

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

Fatoş bebeğin ebesi ile imam araştırılıyor

Konya’da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Konya'da 'patlama' ihbarı harekete geçirdi

Mersin'de yakalanan DEAŞ'lının evinde ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

Mersin'de ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

Bakan Selçuk duyurdu: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız

Bakan duyurdu: 'Adli destek birimleri' oluşturacağız

25 Kasım'da annesinin feryatları yürek dağladı: Ne istedin kızımdan

Annesinin feryatları yürek dağladı: 'Ne istedin kızımdan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.