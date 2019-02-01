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Babası tarafından öldürülen Tuğçe’nin cenazesi teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:07 | Son Güncelleme

Adana’da uykusunda tüfekle vurularak öldürülen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan komşuları ve yakınları tarafından alındı.Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda uyurken babası tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar’ın cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekleyen yakınları ve komşularına teslim edildi.Genç kızın cenazesinin Buruk Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Adana’da uykusunda tüfekle vurularak öldürülen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan komşuları ve yakınları tarafından alındı.
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda uyurken babası tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar’ın cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekleyen yakınları ve komşularına teslim edildi.
Genç kızın cenazesinin Buruk Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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