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  4. Babası uyuduktan sonra otomobilin anahtarını alan genç kaza yaptı:2 yaralı

Babası uyuduktan sonra otomobilin anahtarını alan genç kaza yaptı:2 yaralı

21.03.2021 04:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da babası ve annesi uyuduktan sonra otomobilin anahtarını alan genç, otomobil ile sokaklarda hızlı bir gezintiye çıktı.

Kartal’da babası ve annesi uyuduktan sonra otomobilin anahtarını alan genç, otomobil ile sokaklarda hızlı bir gezintiye çıktı. Ara sokaktan caddeye giriş yapan genç, caddede seyir halinde olan otomobile hızla çarptı. Gencin kullandığı otomobil hurdaya dönerken diğer otomobil ise takla atarak orta refüjde yan yattı. Kazaya sebep olan genç olay yerinde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğulurken gencin anne ve babası da çocuklarına sitem etti. Öte yandan takla atan aracın sürücüsünün bir yakını olay yerine gelerek kaza nedeniyle genç sürücüye tepki gösterdi.

Kaza, Kartal’da Çanakkale Caddesinde saat 02.20 sıralarında meydana geldi. Ümit A. isimli genç iddiaya göre anne ve babası uyuduktan sonra babasının otomobilinin anahtarını aldı. Sokağa çıkma izni olmayan genç, otomobil ile yollarda hızlı bir gezintiye çıktı. Fiat marka otomobiliyle ara sokaktan Çanakkale Caddesine girmekte olan genç, o sırada caddede seyir halinde olan Muhammed S.’nin kullandığı Fiat marka otomobile yandan hızla çarptı. Muhammed S.’nin kullandığı araç çarpmanın etkisiyle takla atarak orta refüje çıkıp yan yattı. Kazada yaralanan Muhammed S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Ümit A. ise hafif yaralandı. İki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan genç olay yerinde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kaza yapan gencin anne ve babası da kısa sürede olay yerine geldi. Gencin annesi bir süre fenalık geçirdi, ardından anne ve baba kazaya sebep olan çocuklarına sitem etti. Yaralanan sürücünün bir yakını olay yerine gelerek, adeta faciadan dönülen kaza nedeniyle genç sürücüye tepki gösterdi. Olay yerindeki polis ve bekçiler şahsı sakinleştirdi.

Kazaya sebep olan Ümit A. isimli gencin babası, "Söyleyecek bir şey yok olan olmuş. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmez. Ben de anlamadım daha yeni geldim. Ufak bir kaza oldu. Bana dediğine göre hızlı değildi 30, 40 ile geliyordu. Ana yola çıkarken diğer araca yandan vurmuş" dedi.

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