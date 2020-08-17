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Babası ve amcasının katiliyle karşılaşınca...Korkunç olay

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2020 18:33 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri öldüren Ersin Aydoğan (47), ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ersin Aydoğan’ı vuran kişinin ise öldürdüğü Atakan Keleş’in oğlu Devrim Keleş olduğu öğrenildi.

Babası ve amcasının katiliyle karşılaşınca...Korkunç olay

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim Keleş, iddiaya göre 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i öldüren Ersin Aydoğan ile sahil gezi yolunda karşılaştı. Devrim Keleş, üzerinde taşıdığı tabancayla Ersin Aydoğan’a iki el ateş etti. Ersin Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybederken, Devrim Keleş kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, park girişinde Devrim Keleş'i yakalayarak gözaltına aldı. Aydoğan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASINI VE AMCASINI ÖLDÜRMÜŞ

Ersin Aydoğan'ın 2012 yılında sahibi olduğu barda çıkan kavgada Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum olan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Ersin Aydoğan'ın bir süre önce izinli olarak çıktığı öğrenildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kısasta hayat var ama olan gence olmuş oldu
iki kişiyi öldür, 8 yıl sonra dolaş.. ilahi adalet değil.. Kanunlar, insanlığı maalesef yok ediyor. Yazık.
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