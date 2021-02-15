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Babası ve babaannesini öldüren genç adliyeye sevk edildi

15.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşanan aile içi tartışmada annesini tüfekle vuran babasını ve babaannesini öldüren 22 yaşındaki Hüseyin Özcan Alaşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Manisa’nın Alaşehir ilçesi Çarıktekke Mahallesi’nde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu psikolojik sorunları olan ve tedavi gören 22 yaşındaki Hüseyin Özcan önce annesini tüfekle vurduğunu iddia ettiği babasını ardından da aynı evde yaşadıkları babaannesini vurdu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşanan aile içi tartışmada annesini tüfekle vuran babasını ve babaannesini öldüren 22 yaşındaki Hüseyin Özcan Alaşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Çarıktekke Mahallesi’nde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu psikolojik sorunları olan ve tedavi gören 22 yaşındaki Hüseyin Özcan önce annesini tüfekle vurduğunu iddia ettiği babasını ardından da aynı evde yaşadıkları babaannesini vurdu. Olayda aynı aileden 3 kişi öldü.
Olay Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre baba Süleyman Özcan (52) ile anne Raziye Özcan (50) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu baba Süleyman Özcan av tüfeğiyle eşi Raziye Özcan’nı vurdu. Duruma sinirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Hüseyin Özcan bıçakla saldırdığı babası Süleyman Özcan’nın elinden tüfeği aldı. Önce babasını vuran Hüseyin Özcan ardından da aynı evde yaşadıkları babaannesi Karanfil Özcan’ı (82) vurdu. Olayın ardından Hüseyin Özcan 112 acil servis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde aynı aileden 3 kişinin vurularak öldüğü belirlenirken, kendisinde de bıçak yaraları olduğu tespit edilen Hüseyin Özcan jandarma ekipleri kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavi işlemleri tamamlanan ve işlediği cinayeti itiraf eden Hüseyin Özcan jandarma tarafından tutuklanma talebiyle Alaşehir Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan Hüseyin Özcan’ın 22 yıl önce evlatlık olarak alındığı öğrenildi.

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