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Babası ve dedesinin başkanlık yaptığı ilçede aday adayı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

SİİRT'te iş adamı Mehmet Mansur Çalapkulu (48), babası Muhammet Sait ile dedesi İsmail Hakkı Çalapkulu'nun belediye başkanlığı yaptığı Tillo ilçesinde aday adayı oldu.

Babası ve dedesinin başkanlık yaptığı ilçede aday adayı oldu

Turan KOYUNCU/TİLLO (Siirt), (DHA)- SİİRT'te iş adamı Mehmet Mansur Çalapkulu (48), babası Muhammet Sait ile dedesi İsmail Hakkı Çalapkulu'nun belediye başkanlığı yaptığı Tillo ilçesinde aday adayı oldu. AK Parti İlçe Başkanlığı'na başvurusunu yapan Çalapoğlu, "Babama ve dedeme yakışır bir şekilde Tillo ilçesine hizmet etmek için bu yola çıktık. Ben de atalarımın siyasi hayatında önemli bir yer tutan ve maneviyatı büyük ilçemiz Tillo'da var olmak istedim" dedi.
Evli ve 2 çocuk babası iş adamı Mehmet Mansur Çalapkulu'nun dedesi İsmail Hakkı Çalapkulu 1958- 1963 ve 1968- 1973 yıllarında Demokrat Parti'den, babası Muhammet Sait Çalapkulu ise 1989- 1999 yıllarında Refah Partisi'nden o dönem bucak olan Tillo'da, belediye başkanlığı yaptı. Mehmet Mansur Çalapkulu, 1991 yılında ilçe statüsüne alınan, babası ve dedesinin başkanlık yaptığı 4 bin 129 nüfuslu Tillo'da Mart 2019'da yapılması planlanan belediye başkanlığı seçiminde Ak Parti'den aday adayı oldu. Ak Parti İlçe Başkanlığı'na başvurusunu yapan Çalapkulu, aileden gelen siyasi gelenek ve ahlakın kendisine ayrı bir moral ve çalışma azmi getirdiğini söyledi.
Aday gösterilip, seçilmesi halinde ilçeyi geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Çalapkulu, "Bu kutlu yürüyüşte, bizi yetiştiren atalarımın siyasi aklı, öncelikle bana özgüven verdi. Bu inancın verdiği güçle Tillo'nun huzuru ve refahı için aday adayı olmaya karar verdim. Babama ve dedeme yakışır bir şekilde Tillo ilçesine hizmet etmek için bu yola çıktık. Ben de atalarımın siyasi hayatında önemli bir yer tutan ve maneviyatı büyük ilçemiz Tillo'da var olmak istedim. İnşallah onların ardından Tillo'ya belediye başkanı olup, onların bıraktığı yolda bu güzel ilçemize hizmet etmeye çalışacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere göstermiş olduğu siyaset bilincini, yerelde ilçemizde de uygulayarak, halkımıza en iyi hizmeti vermek istiyorum. İnşallah önce babamın, sonra da dedemin görev yaptığı bu belediyede başkan olmak bana da nasip olur" diye konuştu.

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Babası ve dedesinin başkanlık yaptığı ilçede aday adayı olduBabası ve dedesinin başkanlık yaptığı ilçede aday adayı olduBabası ve dedesinin başkanlık yaptığı ilçede aday adayı oldu

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