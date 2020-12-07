Babası ve eski sevgilisinin çocuk sahibi olması için yumurtalarını bağışladı

Manchester’dan 50 yaşındaki Barrie Drewitt-Barlow, 25 yaşındaki nişanlısı Scott Hutchison ile yuvalarını büyütmeyi umuyor.

Florida’da yaşayan çift, Valentina adlı ilk bebeklerini Eylül ayında kucağına almıştı. Aslında Scott, önceden Barrie’nin 21 yaşındaki kızı ile çıkıyordu.

Barrie ve eski eşi Tony’nin kızı olan Saffron’un birkaç ay ilişki yaşadığı Scott, daha sonra genç kadının babası ile ilişki yaşamaya başladı.

Closer Magazin’e konuşan Saffron, “Valentina’yı seviyorum. Babama Scott’a yardım etmek için yumurtalarımı bağışlamak istedim. Bence onlar da bu fikri çok sevdi. Babam çocuğun biyolojik dedesi olacak, Scott da biyolojik babası olacak. Yumurtalarımı onlar için dondurmaya hazırım. Biz çok eğleniyoruz. Scott harika bir insan ve tüm arkadaşlarım da ona bayılıyor, ama bundan da önemlisi iyi arkadaşız” dedi.

Geçtiğimiz Mart ayında çift, ilk çocuklarını beklediklerini ve taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olduklarını açıklamıştı. Çift çocuklarının Ekim ayında doğacağını duyurmuştu, ancak bebek bir ay erken doğdu.