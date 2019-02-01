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Babasına bombalı paket yollayan kişinin cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL - DHA İstinaf Mahkemesi, Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Alican Kurdaş'ın aldığı cezayı onadı.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL - DHA İstinaf Mahkemesi, Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Alican Kurdaş'ın aldığı cezayı onadı. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, babası Osman Kurdaş'a yolladığı bombalı paket ile babası ve iki kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'a, "Bomba kullanmak suretiyle üst soya karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Olası kastla yaralama" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak imal etme" suçlarından 35 yıl ceza vermişti. TARAFLAR YEREL MAHKEMENİN KARARINI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI Taraflar ve davanın savcısı, yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Sanık Alican Kurdaş'ın Avukatı Ayça Özkeroğlu, müvekkili ile babası Osman Kurdaş arasında husumet bulunmadığını, olayda kullanılan bombanın öldürme niteliğinde olmayan ses bombası olduğunu savundu. Avukat Özkeroğlu, müvekkili hakkında, "Bomba kullanmak suretiyle üst soya karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen cezanın kaldırılarak müvekkilinin, "Kasten yaralanma" suçundan cezalandırılmasını istedi. SAVCI İYİ HAL İNDİRİMİ İSTEDİ İstinaf başvurusunda bulunan duruşma savcısı da, her duruşmada olaydan pişmanlık duyduğunu söyleyen sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmadığını savunarak, sanık hakkında iyi hal indirimi yapılması gerektiğini belirtti. TÜM İSTİNAF TALEPLERİ REDDEDİLEREK YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI Tarafların istinaf başvurusunu dosya üzerinden inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek tüm istinaf taleplerinin reddine karar verdi. 35 YIL CEZA ALMIŞTI Babasının işyerine bombalı paket yollayarak, babası Özdemir Osman Kurdaş, Sevgi Özcan, Şahnur Ağaik'in yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan duruşmada, sanık Alican Kurdaş'ı, babasına karşı eyleminden dolayı "Tasarlayarak babası Osman Kurdaş'ı öldürmeye teşebbüs", Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik'e karşı eyleminden dolayı iki kez "Kasten yaralama", "Korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanmak", suçlarından toplam 35 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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