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Babasına kan ararken yaşadığı sıkıntı gönüllü bağışçı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Çorum'da yaşayan ve ilk kez 18 yıl önce babası için kan veren Mustafa Dizdaroğlu, o günden bu yana insanlara yardımcı olabilmek adına düzenli olarak kan bağışında bulunuyor - Mustafa Dizdaroğlu: - "Tedavi gören babama 10 ünite kanı bulmak için çok sıkıntı yaşadım. Kanı buldum ama kendime de 'Kan bağışı yapıyor musun?' diye sordum. Böylelikle kan vermeye başladım"

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaşayan ve ilk kez babasının kan ihtiyacını karşılamak için 18 yıl önce kan veren Mustafa Dizdaroğlu, o günden sonra düzenli kan bağışçısı oldu.

Ankara'da 18 yıl önce trafik kazası geçiren babasına kan bulmakta oldukça zorlanan Dizdaroğlu, ilk kan bağışını o gün yaptı.

Yaşadıklarından etkilenen Dizdaroğlu, babası gibi ihtiyaç duyan insanların acil kana ulaşabilmesi adına düzenli kan bağışı yapmaya karar verdi.

Aradan geçen 18 yıldır her yıl dört kez kan bağışında bulunan Dizdaroğlu, Türk Kızılayı Çorum Şubesince altın madalya ile ödüllendirildi.

Dizdaroğlu'na madalyası, Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Vali Yardımcısı Recep Yüksel tarafından verildi.

Dizdaroğlu, AA muhabirine, kanın insan hayatı için son derece önemli olduğunu ilk kez babasının rahatsızlığında fark ettiğini söyledi.

Ankara'daki bir hastanede tedavi gören babası için gece geç saatlerde 10 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu anlatan Dizdaroğlu, "10 ünite kanı bulmak için çok sıkıntı yaşadım. Kanı buldum ama kendime de 'Kan bağışı yapıyor musun?' diye sordum. Böylelikle kan vermeye başladım." dedi.

Kan vermenin sağlık adına da önemli olduğuna işaret eden Dizdaroğlu, "Kan vermek, sağlığıma da yansıdı. Hiçbir olumsuz yanı yok, aksine faydası oldu. Migren hastalığım, düzenli kan bağışıyla son derece azaldı. Yani sağlıklı yaşamak için de kan bağışında bulunmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dizdaroğlu, 18-65 yaş aralığındaki herkesi kan bağışında bulunmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Kan gerçekten acil bir ihtiyaç. Henüz hayata gözünü yeni açmış bir yavrunun kana ihtiyacı olabiliyor. En yakınlarınızın bir trafik kazasında yaralanması ya da bir askerimizin vatanı savunurken yaralanmasından dolayı kana ihtiyaç duyabileceğini düşünerek kan bağışında bulunmalıyız. Bir insanın hayatını kurtarabilmek ya da yardımcı olabilmek manevi anlamda büyük haz sağlıyor."

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Çorum gönüllü bağışçı kan bağışı Kızılay

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