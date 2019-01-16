Babasına karaciğeriyle umut oldu

Babasına şifa dileyen Karataş, "Babam rahatsızlanınca çok üzüldük. Abilerim doku vermeye çalıştı fakat onların ki uyuşmadı. Benim dokum uyuştu. Ben de karaciğerimden parça verdim. Babamı çok seviyorum. Ben aynı durumda olsaydım babam da aynısın yapardı. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Babama can oldum, bu her şeye değer. Çok üzüldük şükürler olsun babamız sağlığına kavuşuyor." dedi.

Yakınları ve çocuklarının yapılan tetkiklerinde sadece 22 yaşındaki kızı Seher Karataş ile dokularının uyuştuğu belirlenen baba, kızından alınan karaciğer parçasıyla tekrar hayata tutundu.

Baba Karataş da yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığının farkına vardığını belirterek, doktorların kendisine acil nakil olması gerektiğini söylediklerini anlattı.

Yakınlarının dokusu uyuşmayınca kızının gönüllü olduğunu aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Bir yıldan beri rahatsızlığım vardı. Nakil için yaklaşık 40 gün önce söylendi. Buraya geldik Mehmet hocam muayene etti sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Allah ondan ve kızımdan razı olsun. Onun ekibi ve kızımın sayesinde sağlığıma kavuşuyorum. Kızım karaciğerinden parça vererek bana can oldu, o benim her şeyim. Sanki dünyaya yeni gelmişim. Onunla gurur duyuyorum. Allah yardımcı olan herkesten razı olsun."

- "Canlıdan çok, kadavradan yapılmasını istiyoruz"

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da Salih Karataş'ın Hebatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliğiyle teşhisiyle kendilerine başvurduğunu aktardı.

Hastanın acil karaciğer nakli olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Hastamıza, kızı karaciğerini vermeye gönüllü oldu. Yaptığımız tetkiklerin ardından zaman kaybetmeden nakli gerçekleştirdik. Ameliyatımız başarılı geçti. Karataş'ın durumu iyi. Baba kızı taburcu ettik. Bundan sonra hastamız daha güzel şekilde hayatın devam edecek inşallah." diye konuştu.