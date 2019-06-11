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Babasına kızıp arabasını yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 21:43 | Son Güncelleme

 DÜZCE’de, Enes Y., tartıştığı babasına ait otomobili benzin dökerek yaktı.  Olay akşam saatlerinde Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Babasına kızıp arabasını yaktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de, Enes Y., tartıştığı babasına ait otomobili benzin dökerek yaktı.
Olay akşam saatlerinde Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Enes Y., babası Muhittin Y. ile tartışmasının ardından akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alarak babasına ait aracın yanına geldi. Benzini otomobilin üzerine döken Enes Y., aracı ateşe verdi. Alev alan araç yanmaya başladı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanması nedeniyle çevrede panik yaşandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, Enes Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Babasına kızıp arabasını yaktıBabasına kızıp arabasını yaktı

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