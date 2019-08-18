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Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

ADANA'da babasından boşandığı için annesini tabancayla yaralayan ve farklı suçlardan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B.

ADANA, (DHA)- ADANA'da babasından boşandığı için annesini tabancayla yaralayan ve farklı suçlardan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B. (20) yakalandı. Olay, 25 Temmuz'da Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Ömer B., babasından boşanan annesi Arzu K.'yi (38) tabancayla yaralayıp kaçtı. Olayın ardından polis, şüpheliyi Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen Ömer B.'nin olaydan sonra 2 eve pompalı tüfekle ateş ettiği ve 'yaralama, mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı. Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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