Babasından devraldığı belediye başkanlığına 8. kez talip

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde babasından devraldığı belediye başkanlığını 35 yıldır sürdüren Tuncer Uzunoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sekizinci kez bu göreve seçilmek için yarışacak.

Belediye başkanlığı görevini babası Yaşar Uzunoğlu'dan 1984 yılında devralan evli ve 2 çocuk babası Tuncer Uzunoğlu, beldeye 6 dönem bağımsız hizmet ettikten sonra 2014 yılında CHP'nin adayı olarak katıldığı seçimden galip çıktı. 31 Mart'ta yapılacak seçime yine CHP'den katılan Uzunoğlu, yeniden seçilerek beldesine hizmet etmeyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin 1977 yılında belde olduğunu, ilk belediye başkanlığını Halis Erkaslan'ın yaptığını söyledi. Belediye başkanlığına 1980 darbesinden sonra Rüstem Kalaycı ve Hasan Ezgin'in ardından 1983 yılında babası Yaşar Uzunoğlu'nun atandığını anlatan Uzunoğlu, babasının bu görevde 11 ay kaldığını belirtti.

-"İnşallah sekizinci dönemde de hizmetlere devam edeceğiz"

Yeniden demokratik hayata geçildiğinde 1984 yerel seçimlerine vatandaşların isteği üzerine belediye başkanlığına bağımsız aday olarak katıldığına işaret eden Uzunoğlu, "35 yıl önce belediye başkanlığına 28 yaşındayken bağımsız olarak seçildim. Vatandaşlarla ve belediye personeliyle iş birliğinde hareket ederek 6 dönem bağımsız, geçen dönem de CHP'den belediye başkanı seçilerek beldeme hizmet etme fırsatı buldum. İnşallah sekizinci dönemde de hizmetlere devam edeceğiz." dedi.