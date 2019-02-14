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Babasından devraldığı belediye başkanlığına 8. kez talip

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde babasından devraldığı belediye başkanlığı görevini 35 yıldır sürdüren Tuncer Uzunoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden halka hizmet etmeye talip oldu - Tuncer Uzunoğlu: - "35 yıl elbette uzun bir süre ama halkla iyi diyalog içinde olmamız bunu sağladı. Hizmetlerimizi halkımızın istekleri doğrultusunda, halkımızla birlikte değerlendirerek yaptık"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde babasından devraldığı belediye başkanlığını 35 yıldır sürdüren Tuncer Uzunoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sekizinci kez bu göreve seçilmek için yarışacak.

Belediye başkanlığı görevini babası Yaşar Uzunoğlu'dan 1984 yılında devralan evli ve 2 çocuk babası Tuncer Uzunoğlu, beldeye 6 dönem bağımsız hizmet ettikten sonra 2014 yılında CHP'nin adayı olarak katıldığı seçimden galip çıktı. 31 Mart'ta yapılacak seçime yine CHP'den katılan Uzunoğlu, yeniden seçilerek beldesine hizmet etmeyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin 1977 yılında belde olduğunu, ilk belediye başkanlığını Halis Erkaslan'ın yaptığını söyledi. Belediye başkanlığına 1980 darbesinden sonra Rüstem Kalaycı ve Hasan Ezgin'in ardından 1983 yılında babası Yaşar Uzunoğlu'nun atandığını anlatan Uzunoğlu, babasının bu görevde 11 ay kaldığını belirtti.

-"İnşallah sekizinci dönemde de hizmetlere devam edeceğiz"

Yeniden demokratik hayata geçildiğinde 1984 yerel seçimlerine vatandaşların isteği üzerine belediye başkanlığına bağımsız aday olarak katıldığına işaret eden Uzunoğlu, "35 yıl önce belediye başkanlığına 28 yaşındayken bağımsız olarak seçildim. Vatandaşlarla ve belediye personeliyle iş birliğinde hareket ederek 6 dönem bağımsız, geçen dönem de CHP'den belediye başkanı seçilerek beldeme hizmet etme fırsatı buldum. İnşallah sekizinci dönemde de hizmetlere devam edeceğiz." dedi.

Her zaman hizmet etmeyi amaçladığını vurgulayan Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"Devletle halkım arasında daha iyi köprü kurabilme, hizmetlerin daha iyi gelebilmesi, bürokratik ilişkilerimizin daha iyi değerlendirilmesi anlamında ilk 6 dönem bağımsızlığı tercih ettim. Birinci dönemim dışında her dönem karşımda rakibim oldu. 35 yıl elbette uzun bir süre ama halkla iyi diyalog içinde olmamız bunu sağladı. Hizmetlerimizi halkımızın istekleri doğrultusunda, halkımızla birlikte değerlendirerek yaptık. Halktan hiç ayrılmadık. Hep iç içe olduk. Birlikte yaşadık."

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Niksar Tokat Tuncer Uzunoğlu Yazıcık Beldesi

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