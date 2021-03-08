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  4. Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı

Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı

08.03.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’da evin önünden kaybolan traktörün römorku, hurdacılar sitesinde bulundu.

Antalya’da evin önünden kaybolan traktörün römorku, hurdacılar sitesinde bulundu. Römorku, traktör sahibinin oğlunun emanet alarak hurdacıya 2 bin 200 TL karşılığında sattığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilikle geçimini sağlayan Nadir K., Salı günü Ulukapı Mahallesi’ndeki evinin önünden traktörüyle birlikte kaybolan römorkunu hurdacılar sitesinde bir hurdacının önünde buldu. Nadir K.’ya ait olduğu belirlenen traktör römorku, olay yerine çağrılan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından hazırlanan tutanakla sahibine teslim edildi.

Oğlum çalıp sattı
Oğlunun kendisinden izinsiz traktör ve römorkunu Ulukapı’daki evinin önünden aldığını belirten Nadir K., “Traktör ve römorku getirmeyince aramaya koyuldum. Traktörümü Yayla Mahallesi’ndeki Cuma Pazarı yakınlarında buldum. Ama römorku yoktu. Eşimle birlikte aramaya devam ettik. Hurdacılara satılmış olabileceğini düşünerek buraya kadar geldik ve römorkumu burada buldum” diye konuştu.
Nadir K.’nın eşi Gülay K. ise oğlunun eve gelerek traktör ve römorka ihtiyacı olduğunu söylediğini belirterek, “İşi olduğunu halledip hemen getireceğini söyledi. Olmaz desem de beni dinlemedi ve alıp gitti. Bir daha da geri getirmedi” dedi.
Römorkun bulunduğu hurdacının sahibi, römorku 2 gün önce M.K.’dan 2 bin 200 TL karşılığında aldıklarını belirterek, “Bunun plakası ve ruhsatı gibi bir şeyi bulunmuyor. Eski bir römork. M.K. traktörün arkasında getirdi ve artık kullanmadığını, ihtiyacı olmadığını belirterek bize sattı” dedi.

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