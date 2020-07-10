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Babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Sivas'ta ehliyeti bulunmayan Hüseyin Y.(18) babasından izinsiz aldığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole devrildi

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Bademkaya köyü yakınlarında geldi. Sürücü belgesi bulunmayan Hüseyin Y., babasından izinsiz aldığı otomobille şehir merkezine seyir halindeyken, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan sürücü Hüseyin Y. hafif yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları Barış K.(17) ve Emre K.(16) ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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