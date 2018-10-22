Babasından kalan ahşap evi kamyonla taşıyıp, evinin üzerine monte etti

Esra AKSU/ERFELEK (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Erfelek ilçesinde Erdoğan Kalyoncu, babasından kalan tek katlı ahşap evi, vinç yardımıyla yüklediği kamyonla kendi arazisine taşıdı. Kalyoncu, 1,5 kilometre uzaklıktaki arazisine taşıdığı baba yadigârı evi, tek katlı inşaat halindeki evin üzerine kurdu.
İlçede bir süre önce yaşamını yitiren babasından kalan tek katlı ahşap evi korumak isteyen Erdoğan Kalyoncu, evi kendi arazisine taşıma kararı aldı. Kalyoncu, ilçe merkezindeki ahşap evi temelinden ayırıp, vinç yardımıyla kamyona yükledi. Ahşap evin yüklendiği kamyon, çevredeki vatandaşlar ve sürücülerin şaşkın bakışları arasında yaklaşık 1,5 kilometre taşınarak Erfelek Mahallesi'ndeki araziye getirildi. Ahşap ev, yine vinç yardımıyla Kalyoncu'nun arazisinde tek katlı inşaat halindeki evin üzerine monte edildi.
Erdoğan Kalyoncu, ev 'baba yadigârı' olduğu için bu zahmete katlandığını belirterek, "Babamdan kalan bu yadigâr evi yaşatmak istedim" dedi.
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