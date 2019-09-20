Babasını 36 yıl sonra buldu, Türkiye’ye getirmek istiyor

Almanya’da huzurevinde yaşayan babası Tayfun Edge’yi 36 yıl sonra ilk kez gören ve Türkiye’ye getirmek için hukuki mücadele veren Ömer Edge, “Resmi işlemleri zaten 6 ay önce başlatmıştık. O işlemler devam ediyor. mahkeme sürecini takip ediyor. Her şey olumlu sonuçlarsa Türkiye’ye götüreceğiz. Bakımını Türkiye’de yapacağız. Burada kimsesi yok. Kız kardeşim ben bir şekilde bakımını yapıp devam edecek hayatına” dedi.

Almanya’nın Hamburg kentine işçi ailesi olarak gelen Eskişehirli Tayfun Edge (63) ile İstanbul’da yaşayan oğlu Ömer Edge’nin (38) 36 yıl sonra ikinci kez buluşması, baba-oğul arasında hüzün ve sevinci birlikte yaşattı. Babasından 36 yıldır haber alamayan ve İstanbul’da yaşayan oğlu Ömer Edge, babasının adresini geçtiğimiz Nisan ayında bularak, kaldığı huzurevinde görüşmüşlerdi. Babasının 1983’de “Tebliğciler” adlı bir gruba katılarak Afganistan’a gittiğinde kendisinin 2, kardeşinin ise 1 yaşında olduğunu söyleyen ve İstanbul’da şoför okulu işleten Ömer Edge “O tarihten beri babamdan bir daha haber alamadık. Babam Afganistan’a gidince yalnız kalan annem, beni ve kız kardeşim Arife’yi alıp 1983’de Türkiye’ye dönmüş. Babam 3 yıl sonra geri dönmüş ve burada çalışmaya başlamış. Geçirdiği iş kazasında kafasının yarısını kaybetmiş. Kendisinden bir daha hiç haber alamadık” dedi.

Hamburg-Rahlstedt’de kaldığı bir evde babasına ulaşan Edge, "Babam 1999’dan beri Rahlstedt’de bir huzurevinde kalıyor. 2001 yılında babamın halası beni buldu ve babamın yaşadığını söyledi. Araştırmaya başladım. 2007’de mahkemeye başvurdum, bir sonuç çıkmadı. Köln’den bir aracıya ulaşarak konsolosluğa yazdık ve yerini tespit ettik. Sonra Hamburg’da bir Türk Avukat bularak araştırmaya başladık ve yerini bulduk. Babamın huzurevindeki bakıcısı Claudia adlı Alman görüşmemize sıcak bakmayınca biz de resmi talepte bulunarak işlemleri başlattık” dedi.