Babasını av tüfeğiyle göğsünden vurup öldürdü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, Özgür Ç. (18), kavga ettikleri öne sürülen babası İsa Ç.'yi (45) ruhsatsız av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Belkaracaören köyünde meydana geldi. İsa Ç. ile bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu Özgür Ç. arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Özgür Ç., evdeki ruhsatsız av tüfeğiyle babasını göğsünden vurdu. Silah sesini duyan yakınları, eve geldiğinde, İsa Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özgür Ç.'yi gözaltına aldı.
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