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  4. Babasını baltayla öldürdü "Bir anlık öfkeyle oldu" dedi

Babasını baltayla öldürdü "Bir anlık öfkeyle oldu" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Bursa'da tartıştığı babasını baltayla öldürdükten sonra polise teslim olan Eyüp Y.'nin ifadesinde, "Tartışmaya başladık. O sırada babam bana vurmaya çalıştı. Ben de bir anlık öfkeyle baltayı alarak, kafasına vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Y. (37) ile babası Mehmet Y. (57) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eyüp Y., babasının kafasına ve sırtına baltayla vurdu. Mehmet Y. kanlar içinde yere yığılırken, Eyüp Y., Yavuz Selim Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu.
Eve giden polis ekipleri, kapısı kilitli olan evin penceresinden baktıklarında, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Kapıyı kırarak içeriye giren polisler, Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE ÖLDÜRDÜM'

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen şüphelinin, uyuşturucu ve kasten adam yaralama suçlarından sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Eyüp Y.'nin polisteki ifadesinde, "Babamla tartıştık. Bana bana vurmaya çalıştı ve aramızda itişme yaşandı. Bir anlık öfkeyle ben de depodan baltayı aldım ve kafasına vurmaya başladım. Daha sonra karakola giderek teslim oldum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa balta

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