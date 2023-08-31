HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Babasını bıçakladı, sebebi 'pes' dedirtti

Babasını bıçakladı, sebebi 'pes' dedirtti

31.08.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da Umutcan Ç. (19), babası Mustafa Ç.'yi (55) çıkan tartışmada bacağından bıçakladı. Umutcan Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Umutcan Ç.'nin eve geç saatte geldiği için kendisini uyarınca babasını bıçakladığı öğrenildi.

Babasını bıçakladı, sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, gece yarısı sıralarında Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Ç., eve geç saatte gelen oğlu Umutcan Ç.’yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasını bacağından bıçakladı.

c70d12f6361ca410293c49355e317edf

Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Umutcan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nadir görülen hava olayı uçağın kokpitinden böyle kaydedildiNadir görülen hava olayı uçağın kokpitinden böyle kaydedildi
"Böyle giyinmesin gözümüz kayıyor" dedi, üste çıkmaya çalıştı"Böyle giyinmesin gözümüz kayıyor" dedi, üste çıkmaya çalıştı
La casa de papel Gaziosmanpaşa! Salvador Dali maskesiyle soygun girişimi kameradaLa casa de papel Gaziosmanpaşa! Salvador Dali maskesiyle soygun girişimi kamerada
Anahtar Kelimeler:
Bolu bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.