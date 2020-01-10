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  4. Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı

Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Samsun’da babasını bıçakla yaralayan 15 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde 3 gün önce meydana geldi.

Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı

Samsun’da babasını bıçakla yaralayan 15 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde 15 yaşındaki kızı D.Ç.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.Ç.(44) karnından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ç. ameliyata alındı. Bıçaklanan baba, kızından şikayetçi olmadı.
Olaydan sonra kaçan D.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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