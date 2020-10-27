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Babasını bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Samsun’da babasını bıçakla ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

Babasını bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Samsun’da babasını bıçakla ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.K. evlerinde tartıştığı babası İ.K.’ye (49) bıçakla saldırdı. Olayda sol göğsünden, sol kolundan ve sırtından bıçaklanan baba İ.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Babasını bıçaklayan İ.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen İ.K. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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