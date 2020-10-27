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Babasını bıçaklayan çocuğa adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Samsun’da babasını bıçakla ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

Babasını bıçaklayan çocuğa adli kontrol

Samsun’da babasını bıçakla ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.K. evlerinde tartıştığı babası İ.K.’ye (49) bıçakla saldırdı. Olayda sol göğsünden, sol kolundan ve sırtından bıçaklanan baba İ.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Babasını bıçaklayan İ.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen İ.K. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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