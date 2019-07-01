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Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Adana’da alkol aldığı için babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y.

Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Adana’da alkol aldığı için babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y. gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde meydana gelen olayda baba Murat Y. (50) ile Mehmet Y. (22) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre baba Murat Y.’nin alkol kullandığı için çıkan tartışmada Mehmet Y. babasına bıçak çekti. Tartışma arbedeye dönüşünce baba Murat Y. çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.
Kanlar içinde yerde kalan baba Murat Y., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan baba hayatını kaybetti. Mehmet Y. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tedavisi tamamlanan Mehmet Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Y. adliyeye sevk edildi.

Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

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