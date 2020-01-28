Babasını boğazından bıçaklayıp öldürdü, 'İlk müdahaleyi ben yaptım' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da tartıştığı oğlu İsmail Tüzün (23) tarafından boğazından bıçaklandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ömer Tüzün'ün (47), bağışlanan organları 4 kişiye nakledildi. Tutuklanan oğlu İsmail Tüzün'ün, ifadesinde babasına ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını öne sürerek, ''Babam elinde bıçakla üvey annem ve kardeşlerimin üzerine yürüdü. Ben de onları korumak için bıçağı elinden alıp sallamaya başladım. Boğazından yaralanan babamın yarasına havlu bastırıp ilk müdahaleyi ben yaptım'' dediği belirtildi.

Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi Nisan Sokak'ta meydana geldi. Evde, İsmail Tüzün ve babası Ömer Tüzün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Tüzün, babasını bıçakla boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ömer Tüzün, aile fertleri tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Tüzün'ün olaydan 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

4 HASTAYA UMUT OLDU

Ailesinin isteği üzerine Ömer Tüzün'ün organları bağışlandı. Tüzün'ün kalp, karaciğer, iki böbreği ve korneaları başarılı geçen operasyon sonucu alındı. Organlar, ambulans helikopterle Konya'dan Antalya'ya gönderildi. Ömer Tüzün'ün kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan G.A.'ya (30), karaciğeri Z.Ü.'ye (50), bir böbreği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki D.Ş.'ye (29), diğer böbreği de M.P.'ye (49) yapılan ameliyatlarla nakledildi. Ömer Tüzün'ün cenazesi Cumartesi günü, Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BIÇAKLA ÜVEY ANNEMİN VE KARDEŞİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ'

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan İsmail Tüzün ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tüzün, polisteki ifadesinde "Babam eve alkollü geldi. Bana üvey anneme ve diğer çocuklara ağza alınmayacak hakaretler etti. Babam cebinden bir bıçak çıkardı. Bıçakla kardeşim ve üvey annemin üzerine doğru yürüdü. Evdeki küçük çocukların da üzerine doğru yürüyünce ben de korumak için babama müdahale ederek elindeki bıçağı aldım. Babam uzaklaşsın diye bıçağı sallamaya başladım. Niyetim babamı yaralamak değildi" dedi.

'BOYNUNA HAVLU KOYUP, MÜDAHALE ETTİM'

Babasının yaraladıktan sonra ilk müdahaleyi de kendisinin yaptığını ileri süren Tüzün, "Kardeşim beni durdurmaya çalışırken salladığım bıçak babamın boynuna isabet etti. Beni geri çekmeye çalışırlarken, ben kurtuldum ve babamın vücut kısmının alt taraflarına doğru bıçağı sallamaya başladım. Babamın isabet alıp almadığını bilmiyorum. Babam yere düştü ve boynundan kan geliyordu. Kanamasını durdurmak için boğazına havlu koyup, 112'yi aradım ve ambulans talep ettim. Ambulans babamı hastaneye götürdü. Ben de eve gelen polislere teslim oldum. Bıçak ile üzerime gelen, bana hakaret edip, tahrik eden babamdan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

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