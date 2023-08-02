Babasını çöp evde ölüme terk edilmiş halde buldu

Muğla’dan Adana’ya ailesini ziyarete gelen bir kişi, annesinin terk ettiği Alzheimer hastası babasını çöp evde buldu. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, çöp evdeki manzara ise görenlerin içini parçaladı.