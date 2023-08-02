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Babasını çöp evde ölüme terk edilmiş halde buldu

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Muğla’dan Adana’ya ailesini ziyarete gelen bir kişi, annesinin terk ettiği Alzheimer hastası babasını çöp evde buldu. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, çöp evdeki manzara ise görenlerin içini parçaladı.

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