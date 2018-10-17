Babasını darbeden kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tartıştığı babasını darbeden kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocahıdır Mahallesi'ndeki evlerinde F.A. (43) ile oğlu Y.A. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, oğlu tarafından darbedildi. Komşuların yardımıyla Y.A. bölgeden uzaklaştırıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından F.A, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
F.A'nın kaburgalarında kırıklar tespit edilirken, oğlu Y.A ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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