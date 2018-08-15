Babasını darbederek öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı.

Kepez ilçesinde dün babası Hüseyin D'yi (64), darbederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Süleyman D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Süleyman D, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hüseyin D. ile para vermek için evine gittiği oğlu Süleyman D. tartışmış, daha sonra babasını darbederek öldüren Süleyman D, polis ekiplerince yakalanmıştı.

