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Babasını darp eden kişiyi döverek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 19:39 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, babasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı Hasan Ayaz'ı (58) darp ederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Burkay Kolçak (20) tutuklandı.

Babasını darp eden kişiyi döverek öldürdü

Dün öğle saatlerinde belde merkezindeki hemzemin geçit önünde meydana gelen olayda, Burkay Kolçak iddiaya göre geçen hafta babasını darp eden Hasan Ayaz ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine Hasan Ayaz, aldığı darbelerle yere düştü.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Burkay Kolçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kolçak, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)

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