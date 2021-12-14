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  4. Babasını diri diri ateşe verecekti, çatı katındaki yavru köpekleri öldürdü

Babasını diri diri ateşe verecekti, çatı katındaki yavru köpekleri öldürdü

14.12.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te babası uyurken evi ateşe veren şahıs, babasının ölümüne neden olacaktı. Son anda alevleri fark ederek uyanan baba Şaban Yeşil, evden çıkmayı başararak canını kurtardı. Yeşil'in yardım çığlıklarına yetişen komşuları, olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Tüp nedeniyle patlama meydana gelen bölgede, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın çatısında bulunduğu öğrenilen köpeklerse alevler arasında kalarak telef oldu.

Babasını diri diri ateşe verecekti, çatı katındaki yavru köpekleri öldürdü

Yangın, Atatürk Mahallesi Sorgun caddesi Bülbül sokakta Şaban Yeşil’e ait tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah karşı saat 04.00 sıralarında Oktay Yeşil babası uyuduğu sırada evi ateşe vererek kaçtı. Alevleri fark eden Şaban Yeşil canını son anda kurtarıp kendini dışarı atarak komşularından yardım istedi. Tüp patlaması ile alevlerin yükseldiği sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polis itfaiye ve 112 ekipleri istendi. Bu sırada alevlerin diğer evlere sıçrama ihtimali üzerine polis ve bekçiler diğer evlerdeki vatandaşları evlerinden çıkararak tahliye etti.

YAVRU KÖPEKLER TELEF OLDU

Karabük Belediyesine ait 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evin çatı katında bulunan yavru köpekler ise alevlerin arasında kalarak telef olurken, bir köpek ise kurtarıldı.

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OĞLU GÖZALTINDA

Evi ateşe vererek kaçan Oktay Yeşil ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

İHA

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yangın Karabük
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