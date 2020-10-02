HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı

Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Tokat’ta, büyükbaş hayvan besicilerine karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik polisin operasyonu saniye saniye güvenlik kameraların yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde büyükbaş hayvan besicisi Kadir M.

Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı

Tokat’ta, büyükbaş hayvan besicilerine karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik polisin operasyonu saniye saniye güvenlik kameraların yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde büyükbaş hayvan besicisi Kadir M. (28) internete ilan vererek hayvanlarını satışa çıkardı. Hayvanları almak isteyen şahıslarla irtibata geçen Kadir M , telefonun diğer ucundaki şahısların babasını 2 yıl önce 65 bin lira dolandıran kişiler olduğundan şüphelendi. Niksar Cumhuriyet Savcılığına besicinin yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlçe merkezine hayvanları almak için gelen şahıslar buluşma yeri ayarlandı. Besici ile buluşarak pazarlık yapan şahıslar polisin baskını ile gözaltına alındı. İ.Ş isimli şahsın üzerinde yapılan aramada müştekiyi dolandırmak üzere hazırlanmış 74 bin liralık çeke el konuldu. Şahısların yapılan sorgusunda sahte para vermek suretiyle birçok hayvan sahibini dolandırdığını tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.Ş isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2 yıl önce babası dolandırıldı
Öte yandan, Kadir M,’nin babasının iki yıl önce 25 adet büyükbaş hayvanı satarken dolandırıldığı öğrenildi. 50 bin peşin aldıkların şahısların kalan paranın 61 bin lirası için verdikleri çekin karşılıksız çıktığı kaydedildi.

Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
İçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklamaİçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklama
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz
Güngören'de vahşice işlenen 'yasak aşk' cinayetin davasında karar çıktı
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklama
Pınar Gültekin'in babasından dikkat çeken iddia! 'Annesi ve babası da işin içinde'
Pınar'ın babasından bomba iddia! 'Annesi ve babası da...'
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Antalya'da Rus turist ortalığı birbirine kattı
Antalya'da Rus turist ortalığı birbirine kattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.