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  4. Pompalı dehşeti! Polis ve jandarma evine ortak operasyon düzenledi

Pompalı dehşeti! Polis ve jandarma evine ortak operasyon düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 22:11 | Son Güncelleme

Kütahya’da bir genç, babasını dövdüğünü iddia ettiği şahsı pompalı tüfekle yaralarken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile jandarma ekipleri, şüphelinin Sinerköy Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenleyerek Cavit T.’yi gözaltına aldı.

Kütahya’da bir genç, babasını dövdüğünü iddia ettiği şahsı pompalı tüfekle yaralarken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, Sinerköy Mahallesi’nde oturan 22 yaşındaki Cavit T, babası Mustafa T.’yi dövdüğünü öne sürdüğü 29 yaşındaki Yunus Emre Demir’in, Zafertepe Mahallesi’ndeki lastik tamir dükkanına geldi.

Tartışma sonucunda Cavit T., kamyonetindeki pompalı tüfekle Yunus Emre Demir’e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçen bir otomobilde de çok sayıda saçma isabet ettiği için hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna gelen saçmalar nedeniyle yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİS VE JANDARMA EVİNE ORTAK OPERASYON DÜZENLEDİ

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile jandarma ekipleri, şüphelinin Sinerköy Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenleyerek Cavit T.’yi gözaltına aldı.
Cavit T., babasını döven kişilerin kendisine de saldırdığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Demir’in iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarında, Cavit T.’nin Demir ile bir süre tartıştığı ve tüfekle ateş ederek kamyonetine binip uzaklaştığı yer alıyor. (İHA)

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