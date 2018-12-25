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Babasını dövüp, bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 21:37 | Son Güncelleme

BARTIN'da, aldığı sobayı eve getiren Ertuğrul T.

Babasını dövüp, bıçakladı

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)-BARTIN'da, aldığı sobayı eve getiren Ertuğrul T. (33) ile babası Turan T. (59) arasında, iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili kavga çıktı. Ertuğrul T. babasını dövüp bıçakladı. Yaralanan baba tedaviye alınırken, Ertuğrul T. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bartın Aladağ Mahallesi 11. Cadde de meydana geldi. Ertuğrul T. aldığı sobayı eve getirdi. Babası Turan T. ile Ertuğrul T. arasında iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Ertuğrul T. önce babasını darp etti ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 kez Turan T.'nin göğüsüne sapladı. Baba, kanlar içirde yerde kalırken, olayı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan T.'nin başında darp izleri, göğsünde ve kolunda bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Turan T. tedaviye alınırken, Ertuğrul T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Babasını dövüp, bıçakladıBabasını dövüp, bıçakladı

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