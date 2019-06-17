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Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da birlikte çay içtiği babası Ender U.'yu boğazı ve gözünden olmak üzere 8 yerinden bıçaklayan Ş.U.

Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da birlikte çay içtiği babası Ender U.'yu boğazı ve gözünden olmak üzere 8 yerinden bıçaklayan Ş.U. (16), adliyeye sevk edildi. Ş.U., babasının sürekli kendisine şiddet uyguladığını, bu nedenle bıçakladığını söyledi.
Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta oto kiralama dükkanı işleten Ender U., dün saat 14.30 sıralarında işyerine gelen oğlu Ş.U. ile çay içtikleri sırada tartıştı. Tartışmanın devam ettiği sırada Ş.U., yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Ş.U. babasını sağ gözü dahil olmak üzere toplam 8 yerinden bıçakladı. Daha sonra sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvede oturanlardan yardım istedi. Boğazına ve diğer yaralı bölgelerine tampon uygulanan Ender U. için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Ender U.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Ender U. tedaviye alındı. Olay yerinden 1 kilometre ilerideki halı sahadan polisi arayan Ş.U. ise gelen ekiplere teslim oldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ş.U., polisteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ş.U. polisteki ifadesinde, babasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
DURUMU AĞIR
Diğer yandan Ender U.'nun tedavisi Atatürk Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Ender U.'nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sağ koluna aldığı bıçak darbesi nedeniyle sinirleri zarar gören Ender U., mikro cerrahi bölümünde tedavi görmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamışBabasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamışBabasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış

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