Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2)

TUTUKLANDI\nAntalya'da birlikte \u00e7ay i\u00e7ti\u011fi babas\u0131 Ender U.'yu bo\u011faz\u0131 ve g\u00f6z\u00fcnden olmak \u00fczere 8 yerinden b\u0131\u00e7aklayan \u015e.U., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 n\u00f6bet\u00e7i hakimlik taraf\u0131ndan tutukland\u0131. T\u00fcm ayr\u0131nt\u0131lar yay\u0131nland\u0131! Siz de hayran kalacaks\u0131n\u0131zJandarmadan ter\u00f6ristlere darbe \u00fcst\u00fcne darbeKale a\u011flar\u0131na tak\u0131lan k\u00f6pe\u011fi itfaiye kurtard\u0131
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