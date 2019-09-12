HABER

Babasını kerpetenle vahşice öldüren şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Ataşehir’de babasını kafasına kerpetenle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.E.

Ataşehir’de babasını kafasına kerpetenle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.E. çıkarıldığı mahkemece “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkeme ifadesinde, “Psikolojik sorunlarım var. Ben pişman olacak bir şey yapmadım” dedi.
Ataşehir’de 10 Eylül 2019 tarihinde babası Mehmet Ekmen’i kerpetenle kafasına vurarak öldürdüğü iddia edilen 25 yaşındaki oğlu M.E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“Kendimi savundum”
Şüpheli M.E. savcılıktaki sorgusunda, “Olay günü akşam saat 20.00 sıralarında ben, kardeşim ve babam aynı evdeydik, annem ise işteydi. Odamda kardeşimin telefonundan müzik açarak alkol almaya başladım. Kardeşim ve babam bana müzikten rahatsız olduklarını söylediler. Ben bunun üzerine müziği kapattım ancak daha sonra tekrar açtım. Açtıktan sonra kardeşim ve babam odama geldiler. Babamın elinde mavi bir bıçak vardı, bıçağı bana doğru salladı. Bunun üzerine karnımda bir çizik oluştu. Ben de elimdeki kerpetenle babamın kafasına vurdum. Ancak kardeşime vurmadım kendisi o sırada kaçtı. Bu olaydan sonra evden dışarı çıktım. Sokağın başında ambulans gördüm, ambulansı bizim eve doğru yönlendirdim. Babama yönelik tek eylemim kafasına kerpetenle vurmaktı. Benim kimseyi öldürme ve yaralama kastım olmadı. Ben kendimi savundum” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

“Pişman olacak bir şey yapmadım”
Savcılıkta ise olay günü alkollü olduğunu söyleyerek, “Psikolojik sorunlarım var, ben pişman olacak bir şey yapmadım. Ben babama bir şey yapmam” diye konuştu.
Sorgu işlemi tamamlanan M.E., “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Karabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklamaKarabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandıYunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.