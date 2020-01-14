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  4. Babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan genç serbest bırakıldı

Babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan genç serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Antalya’da geçtiğimiz Babalar Günü’nde babasının boğazına komando bıçağı saplayarak ağır yaralayan 18 yaşındaki genç, ikinci kez çıktığı duruşmada, “Ben hayatımın her anında babamın yanında oldum.

Babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan genç serbest bırakıldı

Antalya’da geçtiğimiz Babalar Günü’nde babasının boğazına komando bıçağı saplayarak ağır yaralayan 18 yaşındaki genç, ikinci kez çıktığı duruşmada, “Ben hayatımın her anında babamın yanında oldum. Beraber ayağa kalktık, ona hep destek oldum. Benim yerim onun yanı cezaevi değil. Cezaevindeki insanlar şiddete meyilli. Onlar gibi olmaktan korkuyorum” dedi. Mahkeme heyeti ise sanığı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Olay, geçen yıl 16 Haziran Babalar Günü’nde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. İddiaya göre, Ş.U., yaşanılan tartışmanın ardından yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Ender U.’yu hastaneye kaldırdı. Olay sonrası gözaltına alınan Ş.U., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.
Ş.U., Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayla yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ş.U., sanık avukatı, baba Ender U. ve sanığın yakınları katıldı.Ender U., daha önceki duruşmada olduğu gibi, bu duruşmada da oğlundan şikayetçi olmadı.
Söz hakkı verilen sanık ise öldürme kastının olmadığının altını çizerek, “Öldürme kastım olsaydı babam yaralı şekilde yere düştüğünde öldürürdüm. Ben bu olayı, o anki yaşadığım korku ve panikle yaptım. Ben hayatımın her anında babamın yanında oldum. Beraber ayağa kalktık, ona hep destek oldum. Benim yerim onun yanı cezaevi değil. Cezaevindeki insanlar şiddete meyilli. Onlar gibi olmaktan korkuyorum” dedi.
Mahkeme heyeti ise, sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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