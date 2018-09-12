Babasını mirası için öldürmeye çalışmış (Arşiv)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, babası Osman Kurdaş'a yolladığı bombalı paket ile babası ve iki kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'a verdiği 35 yıl hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda sanık Alican Kurdaş'ın babasının verdiği parayı yeterli bulmadığı bu durumu babasına anlatarak bazı taleplerde bulunduğu, babasının da bu talepleri kabul etmediği belirtildi. Kararda Kurdaş'ın "Miras yolu ile elde edeceği ekonomik değeri elde edebilmek için babasını öldürmeye karar verdiği" belirtildi.

Sanığın bu nedenle hazırladığı bomba düzeneğini kendi imkanları ile evde yaptığı kaydedilen gerekçeli kararda, bombayı taksici ile yollamaya çalıştığı ancak taksicinin kabul etmemesi ile kendisinin götürdüğü, tanınmamak için kask taktığı, babasına gelen bir hediyeymiş gibi teslim edilmek üzere görevlilere verdiği, görevlilerin de paketi incelemeden sekreter Sevgi Özcan'a verdiği, Özcan'ın da Osman Kurdaş'a ilettiği belirtildi.