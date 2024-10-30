Babasını öldürdü, her şeyi itiraf etti 'Şiddet uyguluyordu' Komşular şokta: Son cümlesi oldu herhalde

İstanbul, Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi Sevap Sokak'ta 26 Ekim Cumartesi günü saat 19:30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Atalay A. tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki A.A.'yı gözaltına aldı.

A.A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dediği öğrenildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheli A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'HİÇ KAVGALARINI GÖRMEDİK'

Komşularının iyi insanlar olduğunu söyleyen karşı komşusu Z.A. 'Babası kızını, kızı babasını çok severdi. Nasıl oldu biz de şaşırdık, komşuları olarak şoktayız. Kızları çalışmıyordu, evdeydi. Temizlik şirketleri vardı. Annesi babayı mahkemeye vermişti, boşanma davası açmıştı. Annesi 3 ay buraya gelmedi, burayı istemiyordu. 3 ay sonra gelince kocası da eşinin geldiğine sevindi. Mutlulardı, hiç kavgalarını görmedik. Sabah kalktı adam 'Komşu nasılsın?' diye sordu. Son cümlesi oldu herhalde bana' dedi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır