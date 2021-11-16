HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler: Yorganla engel olmaya çalıştı

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler: Yorganla engel olmaya çalıştı

16.11.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylan’ı (42) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan kızı C.C. (15) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. C.C.'nin, "Babamdan hiç sevgi göremezdim. 2 bıçak aldım. Babamı bıçaklamaya başladım. Babam yorganla engel olmaya çalıştı" dediği öğrenildi.

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler: Yorganla engel olmaya çalıştı

Olay, 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’ndeki evde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Anne Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan’ın öldüğünü belirlerken, C.C. ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı. Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü. C.C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cuma Ali Ceylan’ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi’nde toprağa verildi.

Ankara'daki garson cinayetinin ardından kan davası çıktıAnkara'daki garson cinayetinin ardından kan davası çıktı

'BABAMDAN HİÇ SEVGİ GÖREMEZDİM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen C.C.'nin, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" dediği öğrenildi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından C.C.'nin yargılanmasına başlanacak.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Akılalmaz olay! Otobüsten inerken yanlarına aldılarAkılalmaz olay! Otobüsten inerken yanlarına aldılar
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.