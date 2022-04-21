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Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

21.04.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de geçen yıl yaşanan olayda 15 yaşındaki C.C. babası Cuma Ali Ceylan'ı (42) bıçaklayarak öldürmüştü. Genç kızın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme 'haksız tahrik', 'yaş küçüklüğü' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak 10 yıl hapis cezası verdi.

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu

Kayseri'de, 15 yaşındaki kız çocuğunun babasını öldürmesiyle ilgili görülen davada ceza belli oldu.

Olay, geçen yıl 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan, evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan, kanlar içinde kaldı. Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan’ın öldüğünü belirledi. Polis tarafından suç aletiyle gözaltına alınan C.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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"BABAMDAN HİÇ SEVGİ GÖREMEZDİM"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. C.C., iddianamedeki ifadesinde, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm ardından babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" dedi.

BERAAT İSTEDİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık C.C., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Cuma Ali Ceylan'ın şikayetçi yakınları ise salonda hazır bulundu. Dava, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleştirildi. Son sözleri sorulan C.C., beraatini istedi.

Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek, sanığın 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

CEZAYA 3 İNDİRİM

Mahkeme heyeti, sanık C.C.'yi 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ardından 18 yaşından küçük olması nedeniyle de 'yaş küçüklüğü' indirimi uygulayarak 12 yıla indirdi. Sanık hakkında ‘iyi hal' indiriminin de uygulanmasıyla cezası, 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi. (DHA)

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cinayet Kayseri
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