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  4. Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı! "Geçen yıl kafama koymuştum ama..."

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı! "Geçen yıl kafama koymuştum ama..."

04.08.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de, 2 gün önce sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylan’ı (42) bıçaklayarak öldüren C.C.'nin (15) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde pişman olmadığını söyleyen C.C.’nin, “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçirememiştim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm” dediği belirtildi.

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı! "Geçen yıl kafama koymuştum ama..."

Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyudu. Çiftin kızları C.C., gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan bıçağı alıp, babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Uyanan Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı.

Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Cuma Ali Ceylan’ın öldüğünü belirlerken, C. C. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Anne Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü. C. C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cuma Ali Ceylan’ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi’nde toprağa verildi.

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‘PİŞMAN DEĞİLİM’

C. C.’nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. C.C. ifadesinde, “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçiremedim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı. Odama geçerek, üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim” dediği belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
İyi bari dürüst kızmış taciz ediyordu falan dememiş .
bu ülke’de demek ki sadece kadınlar öldürülmüyormuş. bir algı yaratmak niye? can candır hayvan’da cannlıdır orman’da canlıdır insan’da canlıdır.
ne hayırlı evlatlar yetişiyor ülkemizde

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