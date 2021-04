Babasını öldüren gencin yargılanmasına başlandı

“Benim oğlum katil değil can havliyle can aldı”

Duruşmanın ardından açıklama yapan sanığın annesi Songül Çapan, ölmemek için dua ettiklerini söyleyerek “Ölen kişi normal bir insan değildi. Sadece bize değil, kendi çevresine etrafına da büyük zararlar verdi. Bu adamın ölmesinden kimse üzüntülü değil. Yaşanan bir şey var ama bu 20 yıllık bir acı. Bu insan normal bir insan değildi. Bu adam 20 yıl boyunca bize işkence yaptı. Benim oğlum orada olmayı hak etmiyor. Benim oğlum katil değil. Oğlumun beraat etmesini istiyorum. Benim oğlum can havliyle can aldı” dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Ekim 2020 tarihinde Bakırköy’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Haydar Mert K.’nın silah ile başına ateş ettiği biyolojik babası Yusuf Cemal Sezgin’i öldürdüğü açıklandı. İddianamede maktul Yusuf Cemal Sezgin’in 2 sayfa adli sicil dökümü olduğu da belirtildi. Ölen Sezgin’in eski eşine ve sanık oğlu Haydar Mert K’ya işkence boyutunda şiddet uyguladığı da iddianamede anlatıldı. Dosyayı bir bütün olarak değerlendiren cumhuriyet savcısı maktul Yusuf Cemal Sezgin’in suç işlemeyi adeta bir yaşam felsefesi haline getirdiğini aktararak “ Maktul Sezgin’in yoğun ve süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemleri neticesinde sanık kasten adam öldürme suçunu işlemiştir” değerlendirmesinde bulundu. İddianamede Sanık hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.