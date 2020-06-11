Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami Gürtel (76) 15 yıl önce komşusu İsmail Y.’yi arazi anlaşmazlığı yüzünden av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Selami Gürtel yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2006 yılında 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çekip cezaevinden çıkan Selami Gürtel, öldürdüğü İsmail Y.’nin oğlu Harun Y.’nin (41) av tüfeğiyle ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Harun Y. olayda kullandığı tek kırma av tüfeğini olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Görgü şahitleri tüfek sesi duyduklarını ve olay yerinden katil zanlısını kaçarken gördüklerini söyledi.

Polis olay yerinde 1 adet tüfek ele geçirirken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)



