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Babasını öldüren oğul, 'Mağdurum' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de geçen yıl, otogardaki taksi durağı önünde tartıştığı taksi sürücüsü babası Sadık Ünaçan'ı (62) tüfekle vurarak öldüren Bülent Ünaçan (47), olayla ilgili davanın karar duruşmasında mağdur olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Babasını öldüren oğul, 'Mağdurum' dedi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de geçen yıl, otogardaki taksi durağı önünde tartıştığı taksi sürücüsü babası Sadık Ünaçan'ı (62) tüfekle vurarak öldüren Bülent Ünaçan (47), olayla ilgili davanın karar duruşmasında mağdur olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi. Tutuklu sanık, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, taksi sürücüsü babası Sadık Ünaçan'ı öldüren tutuklu sanık Bülent Ünaçan ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada akli dengesinin yerinde olmadığını öne süren Bülent Ünaçan'ın, Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye gönderilen rapora göre, cezai ehliyetinin tam olduğunu açıkladı.
'MAĞDURUM'
Duruşmada son sözü sorulan Bülent Ünaçan, "Mağdurum, tahliyemi istiyorum. Diyeceğim bir şey yok" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Bülent Ünaçan'ı, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
TAKSİ DURAĞI ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞTÜ
Olay geçen yıl 6 Mart'ta, merkez Kocasinan ilçesindeki Şehirlerarası Terminal önünde bulunan taksi durağında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Bülent Ünaçan, taksi durağında, 38 T 0319 plakalı aracının başında yolcu bekleyen babası Sadık Ünaçan'ın yanına gitti. Baba-oğul arasında çıkan tartışma büyüdü. Bülent Ünaçan, yanında getirdiği av tüfeğini yakın mesafaden babasının başına doğrultarak ateşledi. 20 yıllık taksici Sadık Ünaçan olay yerinde yaşamını yitirirken, oğlu başka bir taksinin direksiyonuna geçerek kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri babasını öldüren işsiz şüpheliyi cinayette kullandığı tüfekle birlikte Talas ilçesi Komando Caddesi'nde kaçtığı taksinin içinde yakalandı. Gözaltına alınan Bülent Ünaçan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu ve hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

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Babasını öldüren oğul, 'Mağdurum' dedi

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