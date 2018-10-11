Babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de taksicilik yapan babasını pompalı tüfekle öldüren sanığa, "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bülent Ünaçan ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan istenen raporun geldiğini ve raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Savcının mütalaasında sanığın "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Ünaçan, "Bir diyeceğim yok, mağdurum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ünaçan'a, "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

6 Mart 2017'de Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki taksi durağına gelen Bülent Ünaçan, burada taksicilik yapan babası Sadık Ünaçan'a yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etmiş, başından vurulan baba olay yerinde yaşamını yitirmişti. Duraktaki bir taksiyi gasbeden Bülent Ünaçan, olay yerinden kaçmıştı. Akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen zanlı, polis ekiplerince yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Ünaçan'ın, "Babasının yanlış yolda olduğunu, annesini ve kız kardeşlerini kötü yola sürüklediğini söyleyip, av tüfeğiyle babasını öldürdüğü" belirtilmişti.

