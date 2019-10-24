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Babasını öldüren sanığa kardeşinden “İnşallah içeride geberirsin” tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Kayseri’de 3 aylık maaşını çekerek satın aldığı tüfekle otogar taksi durağında taksicilik yapan 62 yaşındaki babasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan, istinaf mahkemesince bozulan ve yeniden hakim karşısına çıkan 47 yaşındaki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Babasını öldüren sanığa kardeşinden “İnşallah içeride geberirsin” tepkisi

Kayseri’de 3 aylık maaşını çekerek satın aldığı tüfekle otogar taksi durağında taksicilik yapan 62 yaşındaki babasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan, istinaf mahkemesince bozulan ve yeniden hakim karşısına çıkan 47 yaşındaki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın kardeşi L.Ü. “İnşallah içeride geberirsin” diye sanığa tepki gösterdi.
İddianamede, 6 Mart 2017’de şehirler arası terminal önünde taksi durağında, 3 aylık maaşını çektikten sonra tüfek satın alan ve bir süre alkol kullanan B. Ü., 38 T 0319 plakalı aracının önünde bekleyen babası Sadık Ü.’nün yanına gitti. ’Babasının yanlış yolda olduğunu, annesini ve kız kardeşlerini kötü yola sürüklediğini’ söyleyen B.Ü. yanında getirdiği av tüfeğini babasının kafasına doğrultarak ateş etti. Sadık Ü., olay yerinde hayatını kaybederken, B. Ü. başka taksinin içindeki yolcuyu indirip, olay yerinden uzaklaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği iddiaları yer aldı. 11 Ekim 2018’de Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstinafa giden dosyada Aile ve Sosyal, Politikalar Bakanlığı avukatının duruşmaya katılmaması gerekçesiyle usul yönünden kararı bozan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yeniden görülen davada tutuklu sanık B. Ü.(47), şikayetçi kardeşi L.Ü., şikayetçi kız kardeşleri D.Ö. ve D.O. ile avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal, Politikalar Bakanlığı avukatı, davaya katılma taleplerinin olmadığını söyledi. Akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen sanık B.Ü. hakkında ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor dosyaya konuldu.
Yeniden yapılan yargılamada tutuklu sanığa son sözü soruldu, sanık “Diyeceğim bir şey yok” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Karar sonrası sanığın kardeşi L.Ü. “İnşallah içeride geberirsin” diye sanığa tepki gösterdi.

Babasını öldüren sanığa kardeşinden “İnşallah içeride geberirsin” tepkisi

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