Babasını öldüren sanığa müebbet

Savunması sorulan tutuklu sanık Kadir Çelik ise olayın arbededen dolayı meydana geldiğini öne sürerek, "Ben tek başıma bile babamı yıkabilirim, zira ben eski sporcuyum. Sinan Bey'in bir kusuru ve suçu yoktur. Ben babamın hiçbir kuruş parasını almadım. Cep telefonunu almamın nedeni de gayriresmi ilişkileri olan kişileri bulmaktı." dedi.

Şikayetlerinin devam ettiğini aktaran Özkan, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Daha önceki duruşmada verilen mütalaaya karşı beyanı sorulan müdahil aile avukatı Fikret Özkan, sanıkların eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini savunarak, bu kişilerin olay tarihinde kapıları kilitlemeleri, kamerayı sökmeleri ve maktulün üzerindeki telefonu almalarından bunun anlaşılabileceğini savundu.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadir Çelik ve Sinan Civik katıldı. Müdahil Serdar Çelik ile Çelik ailesinden diğer müdahillerin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Müteahhit Cafer Çelik'i, başına çekiç ve merdaneyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan oğlu Kadir Çelik ile arkadaşı Sinan Civik'e, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Tutuklu sanık Sinan Civik de, "Keşke evimi satmayıp yeni bir ev almak için gitmeseydim. Ben babasız büyüdüm. Suçla ilgim yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

Civik'in avukatı Berk Arıkan da müvekkilinin, daire satın almak için yerine olay yerine gittiğini, olaya katılımının söz konusu olmadığını savunarak, "Zaten Adli Tıp raporunda da ölüm nedeninin, maktulde bulunan kalp rahatsızlığının arbede sonucunda tetiklenmesi olduğu belirtiliyor. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

- "Hiçbir evlat babasını öldürmek istemez"

Karar verileceği belirtilerek son sözleri sorulan tutuklu sanıklardan Kadir Çelik, "Üzgünüm. Hiçbir evlat babasını öldürmek istemez. Babam aksi biriydi. Ağzının bozukluğu nedeniyle kendini de yaktı, beni de yaktı." dedi.

Sinan Civik ise "Üzgünüm, keşke böyle bir işin içinde olmasaydım. Baba ve oğul arasında kaldım, kendimi cezaevinde buldum." şeklinde konuştu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Çelik'e, "tasarlayarak babasını kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın yargılamadaki tutum ve davranışlarını lehine kabul eden heyet, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.